Van Grieken maakt zich laatste keer kwaad in gemeenteraad 28 juni 2018

02u54 0 Schoten Na bijna twaalf jaar zetelen in de gemeenteraad kon Tom Van Grieken, nationaal voorzitter van het Vlaams Belang, zich dinsdagavond voor een laatste keer opwinden in Mortsel.

Van Grieken, die na het politiek verlof naar Schoten verhuist, botste op de gemeenteraad op de goedkeuring van het schoolreglement van het Gesubsidieerd Technisch Instituut (GTI) omdat de vijfdejaarsstudenten na de examens een schooltrip naar een moskee in Lier maakten. "Een Turkse staatsmoskee waar praat wordt verkocht tegen rechten voor vrouwen en homoseksuelen", hekelt Van Grieken. "Onze jeugd wordt onder goedkeurend oog van de burgemeester geïndoctrineerd. Als het schoolreglement niet wordt aangepast, kunnen wij dit niet goedkeuren." Van Grieken liet eerder al weten dat zijn verhuis naar Schoten geen strategische zet is, maar dat hij er met zijn vriendin een betaalbaar huis gevonden heeft om zich te settelen. "Ik heb het bestuur van Schoten al meegedeeld dat het fijn samenwerken is met Tom", zegt Mortsels burgemeester Erik Broeckx (N-VA). "In al die jaren dat hij hier zetelde, heeft hij zijn mandaat altijd serieus genomen. Niet evident, voor een voorzitter van een nationale partij." "Dat ben ik ook van plan in Schoten, als ik het ook daar tot gemeenteraadslid schop", lacht Van Grieken. "De grootste frustratie van twaalf jaar gemeenteraad is dat goeie ideeën van mijn partijgenoten onvoorwaardelijk werden afgekeurd, enkel door de naam van onze partij. Maar ik wil positief afsluiten met de hoffelijke en duidelijke communicatie op de Mortselse gemeenteraad. Verder wil ik ook raadslid Mark Schampaert enorm bedanken. Ik kan met een gerust hart vertrekken, wetende dat hij het Vlaams Belang kan blijven verdedigen in Mortsel." (BSB)