Uitbater gezocht voor foyer Kaekelaar 02u57 1

De gemeente Schoten is op zoek naar een nieuwe uitbater voor de foyer van cultureel centrum De Kaekelaar. Huidig uitbater ad interim Dirk Leurs stopt er weldra mee. Leurs is eigenlijk bode op het Schotense gemeentehuis en vrijwillig brandweerman en hij nam de Kaekelaar er enkel bij om de gemeente uit de nood te helpen. Leurs' opvolger dient te zorgen voor de dagelijkse uitbating in de foyer en van de toog in de zaal bij evenementen. De concessie start in april 2018. Kandidaturen dienen ten laatste op 15 februari worden ingeleverd op het secretariaat van de gemeente. (KDC)