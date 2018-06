Twee nieuwe namen voor Open Vld 15 juni 2018

02u42 1

Open Vld heeft opnieuw twee namen gelost die in oktober op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen.





Koen De Groof en Machteld Francken komen beiden uit deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor. Machteld is advocate en was ooit politiek actief in Ekeren. Ze nam ook ooit deel aan het VT4-programma Terra Incognita.





De andere nieuwkomer is commercieel directeur Koen De Groof. Hij werkt voor ene bedrijf in de Antwerpse haven en was ooit al actief voor Open Vld in buurgemeente Schoten. (VTT)