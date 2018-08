Top vijf Vlaams Belang bekend 01 september 2018

02u41 0

Vlaams Belang Schoten heeft een deeltje van de lijst bekend gemaakt waarmee men op 14 oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Dat nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken - die recent verhuisde van Mortsel naar Schoten - de lijst gaat trekken was al bekend. In zijn zog krijgt de amper 20-jarige psychologiestudente Lieselotte Decroix de tweede plaats. Plaats drie is voorbehouden voor lokaal afdelingsvoorzitter Piet Bouciqué, die momenteel ook fractieleider is in de Schotense gemeenteraad. Rechtenstudent Niels Broeckx en huidig OCMW-raadslid Patrick Molle maken de top vijf vol. Lijstduwer wordt dan weer Jacky Van den Broeck, die momenteel in de gemeenteraad zit. "We stappen naar de kiezer met een mix van jeugd en ervaring", stelt uithangbord Van Grieken tevreden vast. (KDC)