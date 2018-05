Tibetaans Instituut viert drie jubilea op één dag 05 mei 2018

Het Tibetaans instituut in de Schotense Kruispadstraat viert nu zondag drie jubilea. Het instituut werd exact veertig jaar geleden opgericht, vestigde zich vijfentwintig jaar geleden in Schoten en bouwde er twintig jaar geleden een tempel in Tibetaanse stijl. Om die verjaardagen in de verf te zetten organiseert men een receptie en twee tentoonstellingen. Ook Jan Peumans - voorzitter van het Vlaams Parlement - heeft beloofd om te komen speechen. Inschrijven voor deze activiteiten is niet meer mogelijk, maar op 17 juni kan het grote publiek alsnog in het Tibetaans Instituut terecht voor een rondleiding. Eind maart verloor het instituut met Frans Goetghebeur nog één van zijn bezielers. Deze Schotenaar was vroeger onder andere voorzitter van de Belgische Boeddhistische Unie. (KDC)