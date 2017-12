Tandarts Dirk sluit praktijk na 43 jaar 02u25 0 Laenen Dirk Van den Broeck nam gisteren afscheid van z'n patiënten.

Tandarts Dirk Van den Broeck (70) uit Schoten trok gisteren na 43 jaar de deur van zijn praktijk definitief achter zich dicht. "Ik ben mijn job zeker nog niet beu, maar stilaan wil ik wat meer tijd met mijn vrouw gaan doorbrengen", zegt Van den Broeck.





Dirk Van den Broeck beleefde gisteren zijn laatste werkdag in zijn praktijk in de Sint-Cordulastraat. "Een vreemd gevoel", geeft de afscheidnemende tandarts aan. "Met sommige patiënten heb ik toch een speciale band, want zij komen hier al tientallen jaren. Ik heb mijn werk trouwens 43 jaar graag gedaan en aan mijn huidige ritme - dat een stuk lager ligt dan twintig jaar geleden - had ik het nog wel even kunnen volhouden. Maar mijn vrouw Claire vroeg me of ik voortaan wat meer tijd voor haar wou vrij houden en daar ga ik nu met plezier op in."





Toch zegt Van den Broeck de stiel niet helemáál vaarwel. "Ik ga me nog als vrijwilliger engageren voor de vzw Dokters van de Wereld in de Stuivenbergwijk. Samen met drie collega's gaan we daar gratis tandverzorging aanbieden aan de armste bewoners. Zo blijf ik toch een beetje bezig." Zijn praktijk in Schoten laat Van den Broeck over aan Apostolos Koutoulas (39). Deze Griekse inwijkeling studeerde tandheelkunde in Slovakije en kwam een jaar of twee geleden in Antwerpen terecht. Tot voor kort was Koutoulas actief in het medisch centrum van Boom. (KDC)