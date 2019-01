Stephanie is de jongste kandidaat op de federale sp.a-lijst van Antwerpen Samira El Oiamari

13u45 0 Schoten Stephanie is voorlopig de jongste kandidaat die op de federale parlementslijst van sp.a Antwerpen staat. De 25-jarige advocate uit Schoten is ambitieus en vooral ook erg geëngageerd. Zo mag ze zichzelf ook bestuurslid en voorzitter noemen van verschillende politieke organisaties.

De Vlaamse en federale parlementslijsten werden goedgekeurd op het provinciale congres van sp.a in Antwerpen. Daardoor staat de 25-jarige Stephanie Vanden Eede op de vijfde plaats als kandidaat voor de federale verkiezingen in mei 2019.

Jong en gedreven

Stephanie is in haar professionele leven een advocate die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. “Het thema dat mij het nauwst aan het hart ligt, is de sociale zekerheid.” zegt Stephanie Vanden Eede. “Deze staat onder enorme druk en moet verder worden uitgebouwd zodat mensen de sociale bescherming krijgen die ze verdienen en er échte zekerheid ontstaat.”

Daarnaast staat Stephanie ook bekend als een geëngageerde jonge vrouw. Stephanie is namelijk al jarenlang bestuurslid van sp.a Schoten, voorzitter van de Jongsocialisten Schoten en ook nationaal bestuurslid van de Jongsocialisten. Daardoor heeft ze een goed zicht op het vele opkomende en geëngageerde talent binnen de partij.

Stephanie zal tijdens haar campagne vooral de stem van de jongeren vertolken. Verder gelooft ze ook sterk in de modernisering, versterking en het toegankelijk maken van de sociale zekerheid.