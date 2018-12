Sportdienst zet zich in voor de Warmste Week: Schoten loopt warm SEO

17 december 2018

13u47 0 Schoten De sportdienst zorgt ervoor dat Schotenaren kunnen bewegen voor het goede doel. Daarom organiseert de gemeente een sportieve avond ten voordele van de Warmste Week.

Op woensdag 19 december kan je van 17 uur tot 21uur sporten op de sfeervol verlichte atletiekpiste Louis Wouters in het Park van Schoten. Of je nu loopt, stapt, jogt, springt of supportert, iedereen is welkom op deze sportieve avond. Je kan je inschrijven voor maar vijf euro en dan krijg je toegang tot de piste. De opbrengst gaat naar het begeleidingstehuis Juno.

Niet alleen maar bewegen

Nadien kan je lekker genieten van de gezellige kerstsfeer. Er worden eet- en drankkraampjes voorzien waar je iets lekkers kan kopen aan democratische prijzen. Denk maar aan warme soep, hamburgers en hotdogs.

Verder wordt er ook gezorgd voor acts en muziek. Geert Van Echelpoel van Radio Park FM zal zorgen voor de presentatie en de juiste muziek. Daarnaast zal een brassband zorgen voor meer muziek en kan je ook nog genieten van een freerunning-act. Aan de allerkleinsten wordt ook gedacht, want zij kunnen terecht in het kinderhoekje.

In de kleedkamers kan je je kostbare spullen achterlaten in een kluisje.

Schoten Waar:

Gemeentepark Schoten

Kasteeldreef 61

2900 Schoten

Meer info:

www.schoten.be

sportdienst@schoten.be

03 680 10 70