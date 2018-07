Speelplein Horst was nog nooit zo leuk 02 juli 2018

Het vernieuwde speelplein Horst is officieel geopend. Schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) van de stad Antwerpen en Wouter Rombouts (N-VA) van de gemeente Schoten waren daarbij aanwezig. Het speelplein is een begrip in Antwerpen. Al zestig jaar komen kinderen van over heel Vlaanderen er hun zomervakantie doorbrengen. Koraal vzw investeerde de afgelopen jaren in een broodnodige upgrade. Zo kwam er dit jaar nieuwe speelzone met reuzenglijbaan, waterspeeltuin, speelheuvel en zandbak. Voor de kinderen de idelae manier om hun zomervakantie goed in te zetten. (ADA)