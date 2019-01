Sint-Michielscollege organiseert cursussen voor jong en oud Samira El Oiamari

15 januari 2019

14u45 0 Schoten Het Sint-Michielscollege zet zich al meer dan vijftien jaar in om cursussen voor jong en oud te organiseren. SIMIVOC, oftewel Sint-Michiel Vormingscentrum, stelt de cursussen voor het najaar van 2018 voor.

De school organiseert cursussen voor mensen die willen bijleren, ongeacht de leeftijd. Je kan, meestal in avondschool, een cursus volgen die onder één van de volgende drie noemers valt: SIMIVOC Educatief, SIMIVOC Culinair en SIMIVOC Jeugd.

Educatief

Het gedeelte ‘educatie’ is eerder gericht op volwassenen en bevat vaak korte cursussen op een direct toepasbaar onderwerp.

Zo kan je bijvoorbeeld deelnemen aan de volgende cursussen: ‘Haal meer uit je fototoestel’, ‘Assertiviteit Anders’, ‘Wat je moet weten om rugklachten te voorkomen’, ‘Basic Life Support’ en Russisch.

Culinair

Bij het onderdeel ‘culinair’ kan je je verdiepen in cursussen over wijn. Zo heb je keuze uit vijf cursussen over druivensoorten, wijn en champagne.

Jeugd

SIMIVOC Jeugd richt zich dan weer op cursussen met een focus op spelend bijleren zoals ‘Playing with English’, Dactylo, Capoeira en informatica-workshops.

Deze cursussen staan ook open voor jongeren die niet naar het Sint-Michielscollege Schoten naar school gaan.

Meer informatie vind je op www.simivoc.com.