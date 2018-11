Sint-Ludgardis veroordeeld omdat het jongen met Down niet kan opvangen Sander Bral

13 november 2018

18u20 0 Schoten De Schotense basisschool Sint-Ludgardis is door de rechtbank veroordeeld omdat het een kind met het syndroom van Down zou afgewezen hebben. De ouders van Maxim De Mondt kregen in 2016 van de school te horen dat hun kind beter van school zou veranderen. Unia sleepte de school voor de rechtbank en ontvangt nu een schadevergoeding van 650 euro.

In mei 2016 zat Maxim De Mondt, momenteel tien jaar oud, al vijf jaar op Sint-Ludgardis. Na de instap- en kleuterklas had hij bijna het eerste leerjaar afgewerkt wanneer zijn ouders te horen kregen dat ze beter op zoek konden gaan naar een andere school omdat er geen leerkrachten meer beschikbaar waren om Maxim de nodige zorgen te geven. Gelijkekansencentrum Unia zag de actie van de school als discriminatie en ging bij het Antwerpse gerecht aankloppen. Vorige week woensdag sprak de rechter het vonnis uit. De school werd veroordeeld tot een morele schadevergoeding van 650 euro aan Unia.

“Het gaat om het eerste vonnis dat zegt dat ieder kind recht heeft op inclusief onderwijs”, benadrukt men bij Unia. “Scholen mogen niet zomaar leerlingen weigeren omdat er geen leerkrachten zijn om ze op te vangen. De school had zich zo moeten organiseren dat er toch plaats voor Maxim zou zijn in het volgende schooljaar.”

De school bevestigde dinsdag via haar advocaat opnieuw dat alle leerlingen, met of zonder beperking, welkom zijn. “Sint-Ludgardis nam al kinderen met Down in haar klassen voor het M-decreet, dat zegt dat kinderen met bijzondere noden ook het recht hebben op les volgen in een gewone school, van kracht ging in 2014. Dat wil zeggen dat de school per definitie inzet op inclusie. Maxim heeft naast de vaste leerkracht in de klas nood aan een extra begeleider die één op één begeleiding geeft. Toen hij op Sint-Ludgardis zat, voorzag de Vlaamse overheid zo een begeleider maar dat was maar vijf en een half uur per week. De school is toen op zoek gegaan naar stagiairs die een opleiding leerkracht bijzonder onderwijs genoten. Er werden er maar twee gevonden die de stage op Sint-Ludgardis met Maxim zagen zitten, maar die zijn allebei weggevallen wegens zwangerschap en ziekte. In een laatste poging om Maxim een plaats te geven op de school, deed het bestuur een rondvraag bij de leerkrachten of het probleem niet intern opgelost kon worden. Daaruit bleek dat iedereen voor inclusie was, maar het niet zag zitten om zowel Maxim op te volgen als de rest van de klas te onderwijzen.”

“Wij hebben het gevoel dat Maxim niet meer welkom was op Sint-Ludgardis”, reageert Babs De Wacker, de mama van Maxim. “We zijn tevreden dat Unia daar tegenin is gegaan en dat de rechter hen gelijk gegeven heeft. Het mag niet zomaar mogelijk zijn voor eender welke school om zich niet te willen aanpassen aan de noden van kinderen met een beperking. Gelukkig hebben we in Campus Kajee in Schoten snel een alternatief gevonden voor Maxim waar hij wel de nodige begeleiding kan krijgen. Hij zit ondertussen in het vierde leerjaar en voelt zich dolgelukkig tussen al zijn nieuwe vriendjes.”

Op de volgende raad van bestuur van de school wordt er beslist om al dan niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter.