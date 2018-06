Sereen afscheid van oud-politica Marjet Van Puymbroeck (97) 04 juni 2018

02u39 0 Schoten In de Sint-Antoniuskerk in Brasschaat werd zaterdag afscheid genomen van oud-politica Marjet Van Puymbroeck. Zij lag mee aan de basis van de groene beweging en schopte het in 1981 als eerste groene tot senator.

Meer dan honderd familieleden en vrienden kwamen zaterdag afscheid nemen van Marjet Van Puymbroeck. Zij was op Pinkstermaandag op 97-jarige leeftijd overleden in het woonzorgcentrum Koningshof in Schoten. De afscheidsplechtigheid verliep in een serene sfeer, waarbij meermaals werd stilgestaan bij haar succesvolle carrière en haar innemende persoonlijkheid. Van Puymbroeck werd onder meer herinnerd als "een minzame en zorgzame vrouw, die steeds voor haar familie en vrienden klaarstond. Hoewel ze als kind getroffen werd door polio, blonk ze uit in alles wat ze deed. Ze had steeds oog voor de noden van anderen en had een sterk milieubewustzijn, wat heeft geleid tot een succesvolle politieke carrière."





In 1981, op zestigjarige leeftijd, werd Van Puymbroeck verkozen tot allereerste senator voor Agalev, de voorloper van het huidige Groen. Daarnaast was zij gemeenteraadslid in Antwerpen van 1982 tot 1990 en zetelde ze in de Vlaamse Raad, de voorloper van het huidige Vlaams Parlement. Haar vrije tijd wijdde ze onder meer aan borduren, schilderen, tuinieren en koken. "Marjet stond voor sociale rechtvaardigheid en leerde ons migranten te waarderen, kansen te geven aan jong en oud en de natuur te beschermen", aldus haar petekind Guido Flamey. "Wie met haar in gesprek kwam, ging altijd heen vol hoop en vreugde." (BCOR)