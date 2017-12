Secretaris definitief aangesteld 02u32 1

De gemeenteraad van Schoten heeft Rony Lejaeghere definitief aangesteld als gemeentesecretaris. De 56-jarige Lejaeghere was het voorbije jaar op proef in de parkgemeente en hij werd dus gunstig geëvalueerd. Voordien was de ingeweken West-Vlaming actief in de banksector. (KDC)