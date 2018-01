Schurft duikt op in Atheneum 27 januari 2018

03u30 0

In het Atheneum van Schoten werd begin deze week bij twee lagere schoolkinderen schurft vastgesteld. Het Atheneum nam intussen alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat deze huidaandoening zich verder zou verspreiden. Handen geven is voorlopig verboden.





Schurft - een huidaandoening die veel jeuk met zich meebrengt - komt in onze contreien niet zo heel vaak meer voor, maar in het Schotense Atheneum werd men er deze week toch mee geconfronteerd. "Twee leerlingen deden maandag hun beklag over hevige jeuk, waarop we de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding inschakelden", vertelt Tamar Truyens van het Atheneum. "Die arts stelde schurft vast. Daarop hebben we meteen alle protocollen ingeschakeld om verdere verspreiding tegen te gaan."





Concreet werden de lokalen waarin de besmette leerlingen hadden gezeten ontsmet. De betrokken kinderen zelf moeten nu even thuis blijven tot ze genezen zijn. Hun klasgenootjes werden ook allemaal onderzocht, maar vertoonden geen symptomen van schurft. "Aan iedereen werd wel nog het advies gegeven om lichamelijk contact voorlopig te vermijden", zegt Tamar Truyens. "Handen geven is dus tot nader order afgeraden. Voor leerlingen die absoluut geen enkel risico willen nemen, hebben we ook desinfecterende gels ter beschikking op enkele plaatsen in de school." (KDC)