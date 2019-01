Schotenaar paradeert naar finale Top Model Belgium SEO

02 januari 2019

10u52 0 Schoten Yannick maakt zijn dromen waar en trekt op 3 februari naar het gekende Lido in Parijs. Hier zal hij deelnemen aan de finale van Top Model Belgium, één van de grootste modellenwedstrijden in Europa.

De 28-jarige Yannick haalde de derde plaats in de ranking, wat goed genoeg was voor de jury om hem naar de felbegeerde finale van Top Model Belgium te sturen.

De jonge marketing consultant paradeerde nog maar in maart 2018 voor het eerst op de catwalk, maar ondertussen is hij heel wat ervaring aan het opdoen. Hij maakt niet alleen kans om winnaar te worden van Top Model Belgium, maar is ook bezig met verschillende projecten. “Mijn deelname opende nu al deuren in artistieke projecten. Zo poseerde ik onder andere voor Noba Fashion, Bristol, Proximus tv en Sipwell”, vertelt Yannick.

Verder kan Top Model Belgium zorgen voor internationale relaties en kansen om professionele carrière te maken in de modesector.

Eerste stappen

Als Yannick terugdenkt aan zijn eerste catwalk ervaring, denkt hij aan twee zaken: adrenaline en positieve stress. “Op zo’n momenten zijn het de kleine dingen in het leven waar je jezelf aan optrekt.”

Hij maakt ook duidelijk dat hij dankzij de steun van familie, vrienden en omwoners met zelfvertrouwen het podium opging. Verder is hij Sabine Scheyvaerts ook erg dankbaar, een fotografe die hem de eerste kneepjes van het vak leerde. “Eigenlijk is zij dan het fundament van dit avontuur.”

Steun

Yannick vraagt aan alle Antwerpenaren om hem te steunen. “Elkaar een hart onder de riem steken om dromen waar te maken, vind ik het mooiste wat er is. Wel, ik wil mijn hart volgen en heb de support van onze regio nodig zodat we met trots onze provincie zullen representeren in de finale.” In de tussenstand staat Yannick op de tweede plaats.

Om hem te steunen, kan je een sms sturen: “TMB206” (zonder spaties) naar 3565. Updates van Yannick kan je volgen via zijn Instagramaccount: Yannickpersistence.