Schoten ontdekt zomerbiatlon: combinatie van lopen en schieten Ewelina Verhulst

21 februari 2019

Op zaterdag 11 mei 2019 geeft Schoten aan 600 sportievelingen de kans om een unieke en sportieve dag te beleven in het Gemeentepark. Dan is er voor de eerste keer een zomerbiatlon: een combinatie van lopen en schieten. Het is de derde editie die door FROS Multisport Vlaanderen wordt georganiseerd. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen vanaf 10 jaar mogen hieraan deelnemen, met of zonder ervaring.

In tegenstelling tot de eerste twee succesvolle edities in Turnhout en Kontich onderscheidt de biatlon in Schoten zich op verschillende manieren. Zo zal er een schietstand gebouwd worden waar 15 sportievelingen naast elkaar de schietproef kunnen uitvoeren. De organisatie FROS Multisport Vlaanderen maakt deze biatlon ook anders dan andere biatlons. Ze zijn toegankelijker doordat de latten vervangen worden door sportschoenen. Moest je geen ervaring hebben in de schietsport, geen nood. Er worden schietinitiaties aangeboden door ervaringsdeskundigen uit de schietclubs van FROS Multisport. Het duurt ongeveer een halfuur.

Wil je graag bij één van de 600 sportievelingen horen op zaterdag 11 mei 2019 tussen 10u00 en 15u30? Schrijf je dan zo snel mogelijk in via deze website. Daar vind je ook praktische informatie over het sportevenement terug.