School Sint-Cordula schenkt 2.638 euro voor Rett Mia 23 januari 2018

De leerlingen en leerkrachten van Sint-Cordula toonden de laatste weken van 2017 massaal hun warm en gouden hart. Alle kinderen maakten buttons die verkocht werden aan 3 euro per stuk. Wie er vier kocht, betaalde nog maar 2,5 euro. In totaal werden 1.080 buttons verkocht. De school kon een mooi bedrag van 2.638 euro schenken aan de ouders van Mia, het meisje uit Brasschaat dat aan de zeldzame ziekte van Rett lijdt. De bedoeling was een iPad aan te schaffen, maar uiteindelijk heeft een bedrijf die gesponsord, zodat het geld nu besteed zal worden aan een op maat gemaakte autostoel voor Mia.





(VTT)