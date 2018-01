Schipper en fietser redden vrouw uit kanaal SLACHTOFFER (88 JAAR) IN LEVENSGEVAAR NAAR ZIEKENHUIS GEVOERD TOON VERHEIJEN

02u38 0 Toon Verheijen Schipper Roland Humbert op zijn boot. Schoten Een 88-jarige vrouw uit Deurne is op oudejaarsavond van de verdrinkingsdood gered door een schipper en een toevallige passant op de fiets. De vrouw geraakte op nog een onduidelijke manier op het jaagpad langs het kanaal en belandde met haar oude BMW in het water. "Als de fietser en wij er niet waren geweest dan was het erger afgelopen, vrees ik."

Het was zondag in de late namiddag. Roland Humbert en zijn echtgenote zaten op hun boot langs de Zaatstraat aan de overkant van warenhuis Carrefour. Plots hoorde Roland een zware plons in het water. "Toen we uit het raam keken zagen we plots de auto drijven", vertelt Roland. "Ik heb meteen een tros gegrepen en die richting de auto gegooid. Gelukkig bleef de tros haken achter de zijspiegel en kon ik de auto richting de oever trekken. Hij kwam uiteindelijk tussen onze boot en die van onze buur terecht op een plaats waar het toch al iets minder diep is."





Roland twijfelde niet en sprong in het water. Wim Dellafaille fietste aan de overkant voorbij en fietste meteen tot aan de boot van Roland om hem te helpen de vrouw uit de wagen te halen. "Roland stond op dat moment op het achtersteven van de boot van zijn buurman", vertelt Wim Dellafaille. "Ik ben dan inderdaad gedeeltelijk in het water gesprongen en heb het ruitje kapot geslagen. Ik heb meteen iets gezegd tegen de dame en ze reageerde gelukkig nog. We waren echt wel net op tijd want het water stond toch wel aan haar kin. Ik heb dan mijn arm in de wagen gestoken en de vrouw in het water kunnen trekken. Daarna hebben Roland en ik haar op de kant kunnen trekken. De vrouw is heel die tijd rustig gebleven. Ze was echt niet in paniek."





Ziekenhuis

De politie onderzoekt nog altijd de omstandigheden van het ongeval. Die waren maandagavond nog niet helemaal duidelijk. "Er moeten nog een aantal getuigen verhoord worden dus de precieze omstandigheden moeten nog verder onderzocht worden", vertelt Kristel Wouters, woordvoerster van de politiezone Schoten. "De vrouw, een 88-jarige dame uit Deurne, werd in levensgevaar naar het Jan Palfijn ziekenhuis afgevoerd. Haar auto werd uit het water getakeld. De toestand van de dame is momenteel stabiel maar ze kon nog niet gehoord worden over de omstandigheden van het ongeval."





Wim zelf heeft nog contact gehad met de familie. Gezien de omstandigheden stelt de vrouw het goed.





"Ze moet natuurlijk wel goed geobserveerd worden want ze was echt wel onderkoeld. Maar eerlijk: knap hoe die vrouw zich heeft gedragen. Een kranige dame."