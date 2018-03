Schepen Van Gastel duwt CD&V-lijst 22 maart 2018

De CD&V-afdeling van Schoten heeft een paar extra namen bekend gemaakt van kandidaten waarmee men in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Eerder raakte al bekend dat huidig schepen Erik Block en OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta de eerste twee plaatsen op de lijst krijgen. Inmiddels werd die andere schepen Luc Van Gastel toegevoegd als lijstduwer. Van Gastel ambieert niet langer een schepenambt, maar wil zijn partij wel blijven steunen. De huidige gemeenteraadsleden Veerle Deparcq en Erik Maes komen ook al zeker opnieuw op. Verder is Dieter Peeters een opvallende naam. Hij is voorzitter van de Schotense CD&V-jongeren en is de zoon van raadslid Ann Pycke. De 23-jarige Tine De Kesel is vooralsnog de jongste kandidaat. (KDC)