Scheldeprijs zonder vip-formule met helikopter WIELERKLASSIEKER VERTREKT VANDAAG IN NEDERLANDSE TERNEUZEN KRISTOF DE CNODDER

04 april 2018

02u49 0 Schoten De Scheldeprijs vertrekt vandaag voor het eerst in het Nederlandse Terneuzen, maar de aankomst van de wielerklassieker blijft zoals vanouds in Schoten. "Daar houden we gewoon vast aan ons vertrouwde programma", zegt organisator Piet De Smet. De vip-formule met de helikopter 'Scheldeprijs in the sky' moest om praktische redenen worden geschrapt.

De 106de editie van de Scheldeprijs is de eerste met start in Terneuzen en dat is meteen de grootste nieuwigheid aan de oudste Vlaamse klassieker. Piet De Smet van het organisatiecomité verwacht daardoor een ander koersverloop.





"De wedstrijd trekt nu door Zeeuws-Vlaanderen en de wind die daar doorgaans waait kan de koers harder maken", blikt De Smet vooruit. "Daardoor is de kans op een traditionele massaspurt kleiner. Het zou eens iets anders zijn. De samenwerking met de mensen uit Terneuzen is in aanloop naar de Scheldeprijs trouwens prima verlopen. Morgen (vandaag, red.) trekken we met een Schotense delegatie voor de start naar Terneuzen en omgekeerd komt er vanuit Terneuzen een man of vijftig naar de finish in Schoten."





Paasvakantie

De Nederlanders kunnen in Schoten genieten van de gezellige sfeer die traditioneel in de aankomstzone hangt. "Aan onze formule hebben we niets veranderd, want die is al jaren succesvol", gaat Piet De Smet verder. "Onze toeschouwers kunnen het peloton vier keer zien passeren aan de finishlijn (er zijn drie plaatselijke rondes voorzien, red.). In afwachting van die passages is er eerst nog de Memorial Staf Segers. Er valt dus de hele dag door vanalles te beleven voor de wielerfans. Dit jaar krijgen we wel iets minder vips over de vloer dan in 2017 - 840 ten opzichte van 960 - maar dat komt vooral omdat de Scheldeprijs dit jaar in de paasvakantie valt en er veel mensen op reis zijn."





Geen vergunning

Normaal hadden enkele vips de Scheldeprijs voor het eerst vanuit een helikopter kunnen volgen, maar de formule 'Scheldeprijs in the sky' gaat uiteindelijk niet door. "We kregen geen vergunning om in de buurt een helikopter te laten opstijgen en landen omdat onze aanvraag iets te laat vertrok naar de bevoegde autoriteiten", geeft Piet De Smet aan. "Voor de editie van 2019 zullen we er sneller werk van maken en normaal moet het dan wel lukken."





Tot slot nog dit: wie morgen naar Schoten wil komen voor het wielerfeest dient rekening te houden met enkele omleidingen en parkeerverboden. "Kom best met de fiets of het openbaar vervoer", adviseert schepen van Mobiliteit Erik Block (CD&V). "Als je toch met de auto komt, parkeer je best aan sporthal De Zeurt. Van daaruit is het een minuutje of tien stappen naar het centrum, maar er is wel veel plaats om je wagen achter te laten."