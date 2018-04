Ruil pesticiden in voor voegenborstel 12 april 2018

Het gemeentebestuur van Schoten doet een inspanning om pesticiden die nog in het bezit zijn van Schotense inwoners zo veel mogelijk uit roulatie te halen.





Schotenaars die op zaterdag 21 april pesticiden inleveren in het gemeentelijke recyclagepark krijgen in ruil een zogenaamde voegenborstel. Met die borstel kan je onkruid tussen stenen in je tuin op een milieuvriendelijke manier verwijderen. De Vlaamse overheid voert al langer strijd tegen het gebruik van pesticiden en ook in Schoten springt men dus mee op die trein. (KDC)