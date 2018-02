Rosa viert honderdste verjaardag op Valentijn 15 februari 2018

In woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt in Schoten werd gisteren Rosa Van der Eyken in de bloemetjes gezet. De kranige dame vierde uitgerekend op Valentijn haar honderdste verjaardag. OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta kwam langs om namens de gemeente een paar geschenkjes af te geven. Rosa zit nog maar sinds een jaar in het rusthuis. Voordien woonde ze haar hele leven in de zelfde woning. Sinds 1991 is Rosa weduwe. Ze heeft geen kinderen maar voedde wel haar nichtje op, nadat diens moeder overleed. Intussen is Rosa's gehoor niet zo goed meer, maar dat vindt ze zelf niet eens zo erg. "Ik hou toch niet van drukte en lawaai", vertelt de eeuwelinge.





(KDC)