Rijen fans voor Karen Damen 05 maart 2018

02u41 0

Een serieuze volkstoeloop in de Mediamarkt zaterdagnamiddag. Karen Damen kwam er namelijk haar soloplaat 'Een ander spoor' signeren. De aankondiging dat Damen een uurtje zou uittrekken voor een signeersessie, lokte omstreeks 17 uur een pak volk naar de Mediamarkt. Al snel vormde zich een lange rij fans. Ondanks dat Karens K3-hoofdstuk intussen goed en wel is afgesloten, kwamen er ook heel wat jongere fans. De promocampagne rond haar nieuwe soloplaat heeft Karen Damen dan ook geen windeieren gelegd. 'Een ander spoor' kwam meteen op 1 binnen in de albumlijst van Ultratop. (BCOR)