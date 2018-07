Reuzenstrandstoel steelt show op Cinema Cabrio FILMFESTIVAL HOOPT DIT JAAR WEER 2.000 FILMFANS TE BEKOREN TOON VERHEIJEN

02u40 0 Schoten Het trio organisatoren van Cinema Carbrio heeft er opnieuw zin in om de Schotense filmliefhebber op zijn wenken te bedienen. De drie pakken ook uit met een reusachtige strandstoel die een van hen zelf in elkaar heeft gestoken. Cinema Cabrio hoopt dit jaar opnieuw rond de 2.000 filmliefhebbers te bekoren.

Bijna twintig jaar - de tijd vliegt als je plezier hebt in iets te organiseren - organiseerden Bruno Peeters, Frans Audiens en Patrick Boquesne een eerste filmavond. De brouwerij die het materiaal leverde voor de muziekavonden vond dat het materiaal toch wel wat intensiever gebruikt kon worden om het wat rendabeler te maken.





"Sindsdien zijn we alleen maar gegroeid", lachen de drie goedgemutste organisatoren.





710 strandstoelen

"Dan kwam er eens een decorstukje bij, we gingen op zoek naar sponsors en we besloten strandstoelen aan te kopen. Eerst dertig, dan zestig, later negentig en dit jaar hebben we er 110. Sponsors kunnen stoelen kopen en dan komt hun naam op de stoel. Via de gemeente krijgen we ook nog eens een zeshonderd klapstoeltjes ter beschikking."





De organisatie pakt dit jaar uit met een opmerkelijke promotiestunt. Sinds vrijdagnamiddag pronkt aan de ingang van het kasteel een reuzen strandstoel. Eentje van vier meter hoog. "Eigenhandig gemaakt en in elkaar gestoken", lacht Bruno Peeters, meubelmaker van opleiding maar ondertussen op pensioen. Hij mocht dus de voorbije weken nog eens zijn hartje ophalen met het maken van de strandstoel. "Het is een exacte kopie van de kleine strandstoelen die we hebben staan. Na de filmweek zal hij waarschijnlijk opgeslagen worden in het gemeentemagazijn. Mijn tuin is niet groot genoeg (grijns)."





Gratis

Cinema Cabrio houdt ook vast aan het feit dat ze een gratis evenement zijn. "Maar toegegeven: we kunnen dat ook alleen dankzij de steun van de gemeente en het cultureel centrum. Zij zorgen mee voor het materiaal en de kosten voor bijvoorbeeld Sabam en de uitzendrechten", vertellen de drie. "We verwachten elke filmavond toch wel zo'n driehonderd kijkers. Gemiddeld. En als het weer zo blijft natuurlijk, want alles staat en valt bij ons met goed weer."





Voor de kinderen staat dit jaar Cars, K3 en de Love Boat, Boss Baby en Ferdinand op het programma. Voor de volwassenen staan Coco, Only The Brave, The Bequiled, The Greatest Showman en Black Panther. Cinema Cabrio vindt plaats van 13 tot 17 augustus. De kinderfilms worden binnen getoond. De inkom is gratis. Drank en popcorn zijn uiteraard wel betalend.