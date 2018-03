Restanten wietplantage gedumpt in Albertkanaal 10 maart 2018

De politie en brandweer werden gisterenmorgen verwittigd door een getuige die ter hoogte van de Hoogmolenbrug in het Albertkanaal een hele reeks sport- en booschappentassen zag drijven in het kanaal. De duikers van de brandweer hebben de zakken - met hulp van een grijpkraan - uit het water gehaald. Deze waren gevuld met potgrond en bidons met chemische producten. Vermoedelijk zijn die afkomstig van een wietplantage. Mogelijk is er een verband met een onlangs opgerolde plantage in Schoten. Gisteren kwam aan het licht dat de politie eind februari al een pizzeria in de Paalstraat verzegelde omdat er 710 cannabisplantages werden aangetroffen. (VTT)