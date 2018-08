Recreatie verboden op kanaal Dessel-Schoten 14 augustus 2018

In het kanaal Dessel-Schoten zijn nieuwe haarden van blauwalgen ontdekt. Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen onder meer huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Het kanaal doorkruist een groot deel van de Kempen maar ook Brecht en Schote. Het is verboden water te halen uit het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Ook zachte recreatie is niet toegelaten. Zwemmen blijft verboden. (VTT)