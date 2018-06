Provincie wil groene zones verbinden 23 juni 2018

De provincie Antwerpen gaat het initiatief nemen om de versnippering van groene gebieden in de Antwerpse noordrand tegen te gaan. Dit onder de titel 'Groen Kruis'. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) lichtte de plannen gisteren toe in het gemeentehuis van Schoten. "Bedoeling is dat we groene 'corridors' gaan creëren die grotere bossen en parken met mekaar gaan verbinden. Zo kan het aanwezige wild zich makkelijker verplaatsen", aldus Lemmens. "We hebben een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Op die manier hopen we bij Vlaanderen subsidies los te krijgen voor een uitgebreide studie. Indien Vlaanderen toch niet over de brug zou komen, nemen we de kosten - zo'n 300 000 euro gespreid over drie jaar - desnoods voor eigen rekening." De gemeentes Schoten, Wommelgem, Wijnegem, Schilde en het Antwerpse district Deurne schaarden zich alvast achter de plannen. Een concreet voorbeeld van 'ontsnippering' van groene gebieden komt er binnen afzienbare tijd in Schoten. Daar wordt bij de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug een groenstrook voorzien waarover (klein) wild zich kan bewegen. (KDC)