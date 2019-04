Politie waarschuwt voor oplichters die ongeval ensceneren Toon Verheijen

10 april 2019

10u59 0 Schoten De politiezone Schoten heeft enkele meldingen gekregen van oplichters die meestal op parkings van winkels een ongeval ensceneren en dan geld proberen afhandig te maken van de slachtoffers.

De oplichters doen alsof hun wagen beschadigd is of dat hun gsm kapot is omdat het slachtoffer hen heeft aangereden. De oplichters vragen dan meteen geld en gaan nogal opdringerig te werk waardoor slachtoffers nogal geïntimideerd kunnen geraken. De verdachten viseren meestal ouder personen.

De politie raadt aan om altijd het aanrijdingsformulier in te vullen en nooit contante betalingen te doen.