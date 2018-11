Politie waarschuwt voor inbrekers

Al 20 inbraken in oktober Toon Verheijen

06 november 2018

16u12 4 Schoten De politiezone Schoten roept inwoners op om alert te zijn, want de voorbije dagen kreeg de gemeente te kampen met een inbrakenplaag.

In de maand oktober werden er twintig inbraken vastgesteld. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van voorgaande maanden, maar is met de donkere maanden wel een jaarlijks terugkerend fenomeen. De kans op een inbraak is het grootst tussen 18 en 24 uur.

De politie zal het toezicht verhogen, maar roept ook de inwoners op om alert te zijn. Alle verdachte gedragingen mogen onmiddellijk gemeld worden via 101 of op 036801270.