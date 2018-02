Politie vat inbreker die wil vluchten met lijnbus 06 februari 2018

02u57 0

Inspecteurs van de politiezones Schoten, Brasschaat en Noord (Stabroek en Kapellen) hebben samen een verdachte van een inbraak kunnen oppakken.





De politie van Schoten kreeg zondagavond omstreeks 19 uur een melding vanuit de Venusstraat in de wijk Deuzeld. Een bewoner had bij zijn buurman op het balkon een verdachte persoon gezien. Toen die in de gaten kreeg dat hij betrapt was, zette hij het op een lopen. Ook een tweede persoon sloeg op de vlucht. Verscheidene ploegen van de politiekorpsen uit Schoten, Brasschaat en Noord kwamen ter plaatse om de omgeving uit te kammen. De politie zette ook een speurhond in om de verdachten te zoeken. De buurtinformatienetwerken zijn ingeschakeld. Uiteindelijk konden de inspecteurs één verdachte oppakken. Hij probeerde te ontkomen door op een bus van De Lijn te stappen. Zijn ritje duurde niet lang en ondertussen zit de man in voorhechtenis. (VTT)