Politie slingert 227 fietsers op de bon 23 mei 2018

De politie heeft de voorbije weken de actie 'Mistrap je niet' georganiseer na herhaaldelijke klachten over foutief, gevaarlijk en asociaal fietsgedrag. Tijdens het eerste deel gigen agenten en inspecteurs de baan op om fietsers te sensibiliseren. Tijdens het tweede deel van de actie in mei volgden wel boetes. Tijdens de sensibiliseringsperiode was 74 procent van de gecontroleerde fietsers volledig in orde en respecteerde de wegcode. Tijdens het repressieve deel van de actie steeg dit percentage tot 94 procent van het aantal gecontroleerde fietsers. De tweewielers die toch de mist ingingen, werden vooral beboet omdat ze fietsten in de verkeerde rijrichting. Tijdens deze actie werden 227 inbreuken vastgesteld, 81 daarvanvoor het rijden in de verkeerde rijrichting. Andere veelvoorkomende overtredingen zijn het gebruik van gsm tijdens het fietsen en op het voetpad rijden. "Het einde van deze actie betekent niet dat fietsers de wegcode met voeten kunnen treden", klinkt het bij de politie Schoten. " We zullen fietsers nog steeds in de gaten houden en beboeten waar nodig." (VTT)