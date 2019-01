Politie Schoten arresteert verdachte van inbraken Toon Verheijen

24 januari 2019

16u06 0 Schoten Inspecteurs van de politiezone Schoten hebben woensdagavond een 39-jarige Roemeen opgepakt na een inbraakpoging. Zijn kompaan kon ontkomen. Mogelijk hebben de verdachten verschillende feiten op hun geweten.

De politie kreeg woensdagavond rond 20 uur de melding van een inbraakpoging in een appartement in de wijk Centrum-Zuid. De bewoonster van een flat op de eerste verdieping stond op haar terras en zag aan de overkant op het gelijkvloers twee verdachte personen staan aan een appartement. Een van de twee prutste aan het raam. De getuige verwittigde meteen de politie, maar op dat moment sloegen de twee verdachten op de vlucht omdat de bewoner van de flat het licht aan had gedaan.

De politie deed nazicht in de omgeving en Bin Sint-Filippus werd opgestart. “Onze mensen hebben één verdachte, een 39-jarige Roemeen, kunnen oppakken’, vertelt Kristel Wouters van de politiezone Schoten. “Een tweede verdachte kon ontkomen.” Bij een controle van het raam van de flat, werd duidelijk dat de twee hadden proberen in te breken. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zijn aanhouding bevestigde. De tweede verdachte blijft nog op te sporen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de verdachten ook gelinkt kunnen worden aan andere feiten in de omgeving.