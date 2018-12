Politie klist 19-jarige verdachte van minstens drie inbraken In november werd recordaantal van 36 feiten geregistreerd Toon Verheijen

10 december 2018

17u33 0 Schoten Inspecteurs van de politiezone Schoten hebben één verdachte opgepakt van een reeks inbraken in de wijk Koningshof. Zijn kompaan kon ontkomen. Het aantal inbraken bereikte tijdens de afgelopen novembermaand een piek met 36. De recherche is met een onderzoek gestart of deze verdachten voor meerdere feiten in aanmerking kunnen komen.

Begin november al verspreidde de politie het bericht dat het aantal inbraken opvallend was toegenomen. In september waren het er ‘maar’ tien maar in oktober steeg dat aantal plots naar 23. De stijging zette zich in november nog fors verder, want vorige maand werden er maar liefst 36 feiten gemeld.

“Het is ieder jaar wel een wederkerend fenomeen dat tijdens de donkere maanden het aantal inbraken stijgt”, vertelt Kristel Wouters, woordvoerster van de politiezone Schoten. “De piekmaand durft wel eens te verschillen. Vorig jaar was dat vooral november en december. Nu lijkt het dus eerder begonnen te zijn. Uiteraard zetten wij extra patrouilles in en houden we extra controles om sneller te kunnen ingrijpen.”

Arrestaties

Afgelopen weekend kon de politie een succes boeken in de strijd tegen de woninginbraken.

“We kregen zaterdagavond melding van een drietal inbraken in de wijk Koningshof”, aldus Kristel Wouters. “Die avond kreeg een patrouilleploeg ook twee verdachte personen in de gaten in het centrum. Van zodra zij het politievoertuig opmerkten, vluchtten ze weg.”

Alle ploegen van de politiezone Schoten en de omliggende korpsen werden op de hoogte gebracht. Alle buurtinformatienetwerken werden geactiveerd en ook chauffeurs van De Lijn werden gevraagd extra alert te zijn.

“Na een korte achtervolging konden onze inspecteurs één van de verdachten tegenhouden”, vervolgt Kristel Wouters. “In de rugzak van de 19-jarige man van Albanese afkomst, troffen ze voorwerpen aan die eerder die dag werden ontvreemd uit de drie woningen. De verdachte heeft de feiten bekend. De tweede verdachte kon helaas ontkomen.”

Schoten Onderzoek

De 19-jarige is ondertussen voor de onderzoeksrechter verschenen en die liet de man aanhouden. Hij verschijnt eerstdaags voor de raadkamer. Speurders gaan nu na of de man – en zijn kompaan die nog op de vlucht is – in aanmerking komen voor andere inbraken de voorbije weken op het grondgebied van Schoten want vermoedelijk was of is er een inbrekersbende aan het werk. Dat zal verder sporenonderzoek en eventueel DNA-onderzoek aan het licht moeten brengen.