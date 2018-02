Politie arresteert vier vermeende inbrekers 10 februari 2018

Inspecteurs van de politiezone Schoten hebben woensdag vier verdachten opgepakt die in aanmerking komen voor een hele reeks van inbraken. Tijdens een patrouille in de wijk Koningshof zag één patrouilleploeg een verdacht voertuig met Duitse nummerplaat rijden. De bestuurder reed opvallend langzaam en aarzelend. In de auto zaten enkele Roemenen die geen zinnige verklaring konden geven voor hun aanwezigheid in die buurt. Uit de identificatie van de vier inzittenden bleek dat er twee geseind stonden voor onder meer inbraken. Ook het voertuig was geseind. De verdachten zijn daarom overgebracht naar het politiekantoor voor verder onderzoek en verhoor. De lokale recherche heeft het dossier overgenomen. (VTT)