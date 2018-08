Poes en schildpad uit brand gered 08 augustus 2018

02u50 0

De hulpdiensten werden gisterochtend opgeroepen voor een woningbrand in de Salvialei. De brand was ontstaan in de keuken en zorgde voor rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle waardoor de brandschade uiteindelijk beperkt bleef tot de keuken zelf. De rest van de woning liep voornamelijk rookschade op waardoor de woning toch enige tijd onbewoonbaar zal zijn. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. De oorzaak van de brand is niet bekend. De hulpdiensten haalden ook een klein poesje en twee schildpadden uit de woning. Het poesje kreeg zelfs wat zuurstof toegediend omdat het door de rook bevangen was. De schildpad werd in een bakje water gezet. De dieren zullen er met de schrik vanaf komen. (VTT)