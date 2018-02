Personeel Carrefour is geduldig 10 februari 2018

Het personeel van de vestiging van supermarkt Carrefour in Schoten kreeg gisteren van de vakbonden enige toelichting omtrent de geplande herstructurering binnen de supermarktketen. Het grote probleem is dat de bonden beweren dat ze tot nu toe zelf niet voldoende zijn geïnformeerd door de algemene directie. Heel wat vragen blijven voorlopig onbeantwoord. Hoewel deze situatie enige onvrede veroorzaakt bij de personeelsleden zijn in Schoten vooralsnog geen syndicale acties gepland. Er is besloten om verder overleg met de directie af te wachten. Dertien van de ongeveer 220 werknemers zouden moeten vertrekken. (KDC)