Pascale Pérard heeft tweede boek uit 29 juni 2018

02u38 1

Schrijfster Pascale Pérard (44) uit Schoten heeft een nieuw boek uit, 'F.E.' getiteld. De letters F.E. staan voor de initialen van hoofdpersonage Francis Elderwereld en verwijzen ook naar het element ijzer uit de tabel van Mendeljev. Niet toevallig, want Pérards debuutroman heet 'A.G.' (verwijst naar zilver, red.).





"F.E. speelt zich voor een groot stuk af in de Duitse stad Jena, waar Francis Elderwereld oogchirurgie studeerde en studentenverenigingen academische duels uitvechtten om de eer", verklapt de auteur. "Nadat Elderwereld wordt geconfronteerd met een lugubere verrassing moet hij terug naar Jena om te voorkomen dat zijn grote levensgeheim uitkomt. Kernvraag in het boek is: hoe ver wil iemand gaan om zijn beloften te houden?"





Pérard - die het schrijven combineert met een job als personal coach - pende F.E. in een half jaar neer. Intussen is ze alweer bezig met de research voor haar volgende boek. "Schrijven zat altijd al in mij. Op mijn veertiende stuurde ik al verhalen naar weekblad Joepie", glimacht de Schotense. "Pas de jongste jaren ben ik me er intensiever op gaan toeleggen en het loopt goed. Zo zie je maar dat het nooit te laat is om je dromen na te jagen. Die boodschap geef ik graag mee."





F.E. telt 320 bladzijden en kost 21,99 euro. Het boek is verkrijgbaar in de 'betere boekhandel' of online via standaardboekhandel.be, bol.com en amazon.com





(KDC)