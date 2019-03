Pas op: misleidende brief in de bus over groepsaankoop groene stroom en aardgas Ewelina Verhulst

26 maart 2019

De afgelopen dagen kregen veel inwoners een misleidende brief in de bus over een groepsaankoop van groene stroom en aardgas via organisatie Wikipower. De oproep met als titel ‘bespaar geld dankzij een groepsaankoop met zoveel mogelijk Schotenaren’ heeft op geen enkele manier een link met het gemeente- of provinciebestuur. De provincie Antwerpen heeft namelijk beslist geen nieuwe groepsaankoop groene stroom en gas meer te organiseren. De oproep van Wikipower is dus een commercieel initiatief.