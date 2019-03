Parkbistro Oranjerie De Vlinder neemt ereprijs naar huis voor ‘beste concept van Vlaanderen’ Ewelina Verhulst

12 maart 2019

16u34 0 Schoten Bistro Oranjerie De Vlinder in Schoten viel maandagavond in de prijzen in de wedstrijd ‘Het Kooktalent van Vlaanderen’. De jury was unaniem eens dat Steffie en haar ouders het beste concept van heel Vlaanderen hebben. Ook werden ze genomineerd voor Lion D’or, een professionele ereprijs voor handelszaken (horeca & retail).

De uitbaters van de zaak Patrick Baetens en zijn vrouw Anita Luyckx mochten vorig jaar de prijs van ‘Het Beste Concept’ nét niet mee naar huis nemen. Ze werden wel genomineerd maar eindigden op de tweede plek. Dit jaar hadden ze meer geluk en logisch ook, vindt Patrick Baetens. “Ons concept is gewoon heel bijzonder. Zo hebben wij ongeveer tien mensen met één of andere beperking in ons personeelsbestand, waaronder onze eigen dochter Steffie.”

Hun dochter heeft ASS ofwel autismespectrumstoornis. Door die verstandelijke beperking was het voor Steffie niet gemakkelijk om aan werk te geraken. Ze droomde ervan om een eigen horecazaak te starten. Papa Patrick en mama Anita zagen maar één mogelijkheid. “We hebben onze job opgegeven. We wilden de droom van ons dochter waarmaken.”

Ondertussen is het al 5 jaar geleden dat de ‘VZW Lunchroom Steffie’ is gestart met een tiental andersvaliden die meedraaien in de zaak.