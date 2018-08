Papierophaling pas vrijdag 09 augustus 2018

De ophaling van papier en karton is maandag en woensdag niet doorgegaan in Schoten en Brasschaat door omstandigheden bij de ophaler. In overleg met alle betrokkenen is beslist om de ophaling van papier en karton te verplaatsen naar vrijdag 10 augustus. De ophaling start vroeg. Plaats je papier dus best de avond voordien al buiten. (VTT)