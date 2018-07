Paalstraat wordt Pracht- en P(r)aalstraat 20 juli 2018

In Schoten maakt men van de nood een deugd. Tijdens de geplande werken aan het kruispunt Paalstraat-Van Cauwenberghslei kan er tijdelijk geen verkeer passeren, maar dat inspireerde het gemeentebestuur om in die periode enkele evenementen te organiseren in het autovrije deel van de Paalstraat. De Paalstraat wordt zelfs tijdelijk omgedoopt tot Pracht- en P(r)aalstraat. Zo zijn er op maandag 6 augustus volksspelen (tussen 13 en 17 uur), op dinsdag 7 augustus zijn er de hele dag door workshops meubelen maken met houten pallets, op woensdag 8 augustus is er een linedance-evenement (vanaf 13 uur), op donderdag 9 augustus staat het muzikale event 'Paalstraat Zingt en Swingt' op het programma, op vrijdag 10 augustus kan u een yogasessie volgen (om 11 uur) en op zaterdag 11 augustus wordt er afgesloten met een stoepkrijtwedstrijd (vanaf 13 uur). Voor de workshop meubelen maken en de stoepkrijtwedstijd moet je wel op voorhand inschrijven via kelly.coucheir@schoten.be. (KDC)