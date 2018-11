Paalstraat weer open voor verkeer Kristof De Cnodder

19 november 2018

De Schotense Paalstraat gaat dinsdag opnieuw open voor doorgaand autoverkeer. De riolerings- en wegenwerken ter hoogte van het kruispunt met de Jozef Jennesstraat zijn zo goed als afgerond. In de Jennesstraat zelf wordt wel nog enkele weken verder gewerkt.

De werkzaamheden op het bewuste kruispunt zorgden de voorbije maand voor hinder in de Paalstraat en omgeving. Omdat doorgaand verkeer niet kon passeren, werden de omliggende wijken een tijdje geplaagd door sluipverkeer, in zoverre zelfs dat de politie speciale controles uitvoerde. Gelukkig is het einde van de overlast nu dus stilaan in zicht. Ook de laterale weg naast de hoofdweg wordt dinsdag trouwens mee opengesteld.