Overvaller (23) kan niet lang van buit genieten 02 februari 2018

02u56 0

Een 23-jarige uit Schoten is gisteren opgepakt door de politie nadat hij enkele uren eerder een overval had gepleegd op een shop van het tankstation Esso aan de Eikenlei. "De man stapte donderdagmorgen de shop van het tankstation binnen en bedreigde de uitbaatster van de winkel met een mes. Hij eiste het geld uit de kassa", klinkt het bij het parket. "Na de feiten sloeg de man op de vlucht." De overvaller was gefilmd door bewakingscamera's en een medewerker van het tankstation meende de overvaller te herkennen op de beelden. Daardoor kon de politie hem enkele uren na de feiten al arresteren. (VTT)