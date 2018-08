Over de kop na klapband: bestuurder ongedeerd 29 augustus 2018

Op de E19 in Schoten is in de nacht van maandag op dinsdag een spectaculair ongeval gebeurd. Een bestelwagen reed in de richting van Antwerpen toen die - anderhalve kilometer voor de uitrit Kleine Bareel - een klapband kreeg. De bestelwagen werd de lucht in gekatapulteerd en ging over de kop. Hij kwam op de rechterrijstrook op zijn zijkant tot stilstand. De bestuurder kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren van af. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, was de E19 een tijdlang volledig afgesloten met hinder bij de startende ochtendspits tot gevolg. (BSB)