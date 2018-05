Oudste jeugdhuis van het land klaar voor 5 dagen feest 09 mei 2018

02u44 1 Schoten Het jaarlijkse feestweekend van Jeugdhuis Kaddish uit Schoten is deze keer bijna een volledige feestweek. Bij Kaddish ziet men het nu wat grootser dan anders omdat men in één moeite de vernieuwde infrastructuur en werking wil voorstellen.

Jeugdhuis Kaddish - het oudste van Vlaanderen - viert dezer dagen zijn 58ste verjaardag. Op het programma staan een Vlaamse kermis (vandaag), een muziekoptreden (morgen), een oud-ledenfuif (overmorgen), een hiphop-evenement (zaterdag) en een buurtbarbecue (zondag). "We willen van de gelegenheid gebruik maken om onze vernieuwde zaal te tonen aan het grote publiek", zegt voorzitter Glenn Van Roey (24). "Het afgelopen jaar hebben we in stapjes één en ander gerenoveerd. Zo hebben we nu een nieuwe licht- en geluidsinstallatie en een nieuw plafond. Vooral op dat laatste zijn we trots, want het bijhorende werk hebben onze leden zelf gedaan. Verder werd buiten onze tuin onder handen genomen." Daarnaast is de werking van Kaddish sinds begin dit jaar ietwat gewijzigd. Dankzij Vlaamse subsidies heeft het jeugdhuis nu zelfs vier professionele medewerkers ter beschikking om de jongeren te begeleiden bij hun activiteiten. "Een fantastisch gegeven", beseft Glenn Van Roey. "Zo kunnen we nog relevanter worden voor de Schotense jeugd. Los daarvan telt ons team natuurlijk ook nog veel vrijwilligers. Alles bij mekaar zijn dat er een 25-tal." Kaddish kreeg in 2017 naar schatting 20 à 25.000 bezoekers over de vloer. Meer info op www.facebook.com/jhkaddish/ (KDC)