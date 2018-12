Oudste inwoner Margriet Fogen (104) overleden Kristof De Cnodder

04 december 2018

11u07 0

In de Sint-Filippuskerk in Schoten vindt zaterdag de afscheidsplechtigheid plaats voor de onlangs overleden Marguerite ‘Margrietje’ Fogen. Met haar 104 was ze de oudste Schotenaar.

Margriet Fogen verbleef sinds haar 98ste weliswaar in woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem, maar het grootste deel van haar leven woonde ze in de Schotense Churchilllaan. Ze voelde zich dan ook Schotense.

“Nochtans was mijn grootmoeder niet van Schoten afkomstig”, vertelt kleindochter Manuela Van Herck. “Ze groeide op in een boerenfamilie in het Ardeense dorpje Gouvy. Rond haar achttiende belandde ze in Schoten, waar ze dienstmeid werd van een plaatselijke industrieel. In haar nieuwe woonplaats leerde bomma haar man Jef Van Herck kennen. Mijn grootvader overleed jammer genoeg al in 1970, maar bomma bleef ook daarna in Schoten. Ze was er trouwens lang actief bij verenigingen al KAV en Okra.”

Margriet Fogen kreeg twee kinderen, zes kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Samen met haar familie keek de kranige dame uit naar haar 105de verjaardag, over drie maanden, maar die mijlpaal heeft ze dus niet meer gehaald. “Ondanks haar hoge leeftijd kwam bomma’s overlijden toch vrij onverwacht, want ze verkeerde nog in goede gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk voelde ze zich prima. Ze genoot tot op het einde van het vele bezoek dat ze kreeg in het rusthuis”, besluit kleindochter Manuela. Margriet Fogens uitvaart begint zaterdag om 10.30 uur.