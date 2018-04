Organisator blij met 'new look' Scheldeprijs 05 april 2018

02u41 0 Schoten Ondanks het regenweer daagden er gisteren toch nog heel wat wielerliefhebbers op in Schoten voor de aankomst van de 106de Scheldeprijs. Het was de eerste keer dat de klassieker startte in het Nederlandse Terneuzen en organisator Piet De Smet blikte daar tevreden op terug.

"Er is hard gekoerst, hé. En dat zie je als organisator natuurlijk graag", aldus De Smet. "Wat mij betreft is de start in Terneuzen voor herhaling vatbaar."





Grootste minpunt gisteren was de uitsluiting van zo'n dertig renners, nadat ze aan een spooroverweg het rode licht negeerden. Onder hen Schotenaar Michael Van Staeyen. Vanuit Schoten waren er 's ochtends nog vier supportersbussen naar de start in Terneuzen gereden, maar de aankomst haalde Van Stayen dus niet. "Da's natuurlijk jammer, maar de beslissing van de jury was correct", vindt Piet De Smet. "Veiligheid gaat boven alles." De Nederlander Fabio Jakobsen won uiteindelijk. (KDC)