Oprichter Rockhuis bestolen voor 15.000 euro aan drumspullen 26 februari 2018

02u34 0 Schoten Beroepsmuzikant Marc Segal is afgelopen vrijdag bestolen van zijn dierbare instrumenten. De man, oprichter van het Rockhuis in Schoten en Aartselaar, is voor 15.000 euro aan muziekmateriaal kwijt.

Drummer Marc Segal kwam vrijdagavond nietsvermoedend thuis en ging naar een garagebox die hij een beetje verderop huurt aan de Nieuwdreef in Merksem. Toen hij de poort opende, viel hij stijl achterover. "Een doos simbalen hebben ze over het hoofd gezien, maar voor de rest hebben ze echt alles meegenomen", zucht Marc Segal. "De drumstellen, statieven en ander materiaal. Alles samen goed voor minstens zo'n 15.000 euro." Marc Segal vermoedt dat de dieven - of 'smeerlappen' zoals hij ze noemt - hun slag goed hebben voorbereid. "Ze moeten ook een beetje mijn handel en wandel in de gaten gehouden hebben. Ze hebben ook het lef gehad om op klaarlichte dag toe te slaan, want het is gebeurd tussen 16 en 19 uur. Misschien dat er wel mensen de bestelwagen van de dieven gezien hebben, maar ze zullen misschien gedacht hebben dat het leden van mijn band waren die de spullen al kwamen halen voor een optreden. Stiekem hoop ik natuurlijk dat de spullen vroeg of laat weer opduiken ergens, maar ik vrees ervoor." (VTT)