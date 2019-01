Oplichters proberen slag te slaan via 2dehands.be Federale Politie krijgt regelmatig klachten over gelijkaardige feiten Toon Verheijen

24 januari 2019

17u06 0 Schoten Oplichters zijn volop actief op 2dehands.be. Een jonge vrouw uit het Waalse Seraing speelde op die manier 8.000 euro kwijt. Maar nu duiken de oplichterspraktijken ook in onze regio op. Tom H. uit Schoten verkocht een buttkicker en kreeg reactie van een persoon uit Brussel die op slinkse wijze zijn bankgegevens probeerde te ontfutselen. “Ik ben er gelukkig niet ingetrapt, maar ik wil anderen wel waarschuwen.”

Het meisje uit Seraing wilde haar gsm verkopen voor 85 euro. De kandidaat-koper mailde dat ze de gsm wilde hebben en dat ze er zelfs 10 euro extra voor wilde betalen. Ze zou het geld overmaken via een speciale rekening bij pakjesdienst DPD. De koper bezorgde haar een link waarop ze haar gegevens moest invullen. Later kreeg ze ook nog telefoon van een zogezegde medewerker van DPD en moest ze enkele verrichtingen doen met haar bankkaart en kaartlezer. Het gevolg : ze was 8.000 euro kwijt. “Toen ik het verhaal vernam, wist ik meteen waarover het ging”, zegt Tom H. “Vermoedelijk dezelfde oplichter of een medeplichtige had bij mij hetzelfde geprobeerd.”

Buttkicker

Tom H. had enkele dagen geleden een buttkicker, een toestel voor gamers, te koop aangeboden voor 180 euro. “Ik kreeg snel reactie en hij wilde afbieden. Heel normaal dus en niets verdachts aan, maar plots wilde de persoon alleen nog maar converseren via e-mail. Hij stelde voor om de 160 euro over te maken via een rekening van DPD en hij zou er zelfs tien euro extra voor betalen. Toen al begon ik het zaakje te wantrouwen. En dat werd alleen nog maar erger toen de persoon als adres Eikstraat 18 in Brussel opgaf. Dat is een overheidsgebouw en helemaal geen privéwoning. Toen ik dan zogezegd een mail kreeg van DPD om een document in te vullen, bleek dat niet te komen vanuit een mailadres van DPD maar wel vanuit een gmail-account. Dat klopte dus ook al niet. En als je op de link drukt, werd meteen ook duidelijk dat je op een site komt die niets met DPD te maken heeft.” Wat ook verdacht was: de koper vroeg ook om onmiddellijk het zoekertje te verwijderen. “Achteraf weet ik waarom: dan verdwijnt ook chatgeschiedenis.”

Valstrik

Tom H. zit zelf al meer dan tien jaar op 2dehands.be en kent redelijk goed de werking. “De account van de persoon was de dag zelf van de bieding aangemaakt. Ik heb die meteen de status onbetrouwbaar gegeven, maar vermoedelijk zitten die personen onder verschillende aliassen op de website. Ik wil gewoon dat iedereen alert is en vooral wanneer er voorstellen worden gedaan om via DPD te sturen en er tien euro extra wordt geboden.” Vandaag/donderdag 24 januari plaatste Tom H. het zoekertje opnieuw. Na nog geen kwartier kreeg hij een identieke reactie. “Het gaat dus zeker om een bende. Ongelooflijk eigenlijk.”

De Federal Computer Crime Unit liet eerder deze week al verstaan dat deze fraudegevallen vaak voorkomen. “We krijgen hier veel meldingen van. Pakjesdiensten zijn een gegeerd doelwit voor fraudeurs, de bedrijven zelf kennen het probleem maar al te goed. Op de site van DHL staat zelfs een expliciete waarschuwing. We vragen de mensen alert te blijven. In de praktijk gaan die pakjesdiensten de betaling natuurlijk niet via telefoon regelen. In het ideale geval betaalt u altijd cash of gebruikt u het systeem van bpost. Als iemand té hard aandringt, zou er ook een alarmbelletje moeten afgaan.”