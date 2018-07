Openingsweekend Hello!Schoten moet tegen voetbal opboksen 09 juli 2018

02u34 0

Het succes van de Rode Duivels op het Wereldkampioenschap voetbal strooide afgelopen vrijdag roet in het eten van de programmatie van werelddansfestival Hello!Schoten. Door de wedstrijd tegen Brazilië werd de traditionele openingsceremonie, waaraan elke dansgroep deelneemt, verplaatst naar zaterdag.





"We hebben de openingsceremonie gecombineerd met het allereerste betalende optreden van het festival", legt organisator Steven Goossens uit. "Met succes, zo blijkt, want we hadden nog meer toeschouwers dan vorig jaar. Ook vrijdag en zondag was er een enorme opkomst."





Het festival loopt nog tot en met vrijdag en mikt op meer dan 25.000 bezoekers. Op het programma staan dansgroepen van over heel de wereld, onder andere ook Rusland. "De Russen hebben ons gevraagd om hun programmatie te verschuiven zodat ze niet tijdens de voetbalwedstrijd tegen Kroatië moesten dansen", lacht Steven. "Een tweede programmawijziging voor Koning Voetbal."





(BSB)